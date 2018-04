उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कुशीनगर में दुर्घटनास्थल पर गए तो थे पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने। लेकिन हंगामा कर रही भीड़ के सामने योगी थोड़ा नाराज हो गये। सीएम ने हंगामा कर रहे लोगों को कहा कि नौटंकी बंद करिए। दरअसल, सीएम जब घटनास्थल पर पहुंचे तो नाराज लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। वीडियो में सीएम हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे चुप नहीं होते हैं। इस पर सीएम ने कहा, “ये एक दुखद घटना है, दुखद घटना में ये नारेबाजी बंद कर दें, अभी भी मैं बोल रहा हूं इस बात को नोट कर लो, नौटंकी बंद करो, ये दुखद घटना है, और दुखद घटना के समय शोक संतप्त परिवारों के प्रति…” सीएम के इस बयान को लोग ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन परिवारों के चिराग बुझ गए, उन्हें इतना विरोध प्रदर्शन का अधिकार तो है।

Shocking: UP CM Yogi Adityanath loses his cool in Kushinagar, instructs protesting crowd not to do “NAUTANKI”. “Nautanki band karein aaplog”. Dear Mahant ji, they have lost their kids, the least they van expect from you is sympathy, if not a promise to better things in ur state. pic.twitter.com/WKiR5Djvq2

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) April 26, 2018