गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी के मौके पर कासगंज में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना कर रही हैं। वहीं सरकार के बचाव में राज्य बीजेपी चीफ महेंद्र नाथ पांडे सामने आए हैं। एएनआई के अनुसार महेंद्र नाथ पांडे ने कहा “योगी सरकार अपने दायित्व के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस ने 48 घंटे में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य में स्थिति अब नियंत्रण में है।”

इस मामले पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा “रिपोर्ट्स देखी हैं कि अब दुकानें खुल रही और स्थित सामान्य हो गई है।” वहीं इस हिंसा को सूबे के राज्यपाल राम नाइक ने राज्य के लिए कलंक बताया। राम नाइक ने कहा “जो कासगंज में हुआ वो किसी को भी शोभा नहीं देता है। वहां जो घटना हुई वह यूपी के लिए कलंक के रूप में हुई है। सरकार घटना की जांच कर रही है। सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर से न हो।”

