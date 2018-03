स्कूल या मदरसे में राष्ट्रगान नहीं गाने वाले देशद्रोही करार दिये जाएं-फायर ब्रांड BJP नेता का बयान

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने कहा है कि स्कूल हो या मदरसा सभी जगहों पर राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। कानपुर में बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा, ‘ स्कूल हो या मदरसा हर जगह राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए और राष्ट्र ध्वज को फहराया जाना चाहिए, जो लोग इससे सहमत नहीं हैं उन्हें देशद्रोही करार दे देना चाहिए।’ बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित सभी मदरसों में आगामी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिये हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि देश के तमाम नागरिक होली, दीपावली, ईद और लोहड़ी के त्यौहार मनाते हैं। वहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को पूरा देश मनाता है। मदरसों को इससे अलग नहीं किया जाना चाहिये।

