यूपी: कानपुर में नाबालिग को जिंदा जलाया, बाल्टी में पानी लेने गई थी बाहर

महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां एक नाबालिग को अपराधियों ने जिंदा जला दिला। 16 वर्षीय नाबालिग को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शनिवार (14 अप्रैल, 2018) शाम राजपुर के वैना गावं की नाबालिग बाल्टी में पानी भरने के लिए घर से बाहर गई थी, जहां कथित तौर पर तीन लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही अपराधियों की धड़पकड़ की एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

Kanpur Dehat: 16-yr-old girl allegedly set ablaze by at least 3 people while she had gone to fill her bucket from tap last evening in Rajpur’s Vaina village. Girl admitted to hospital. Police says ‘Case registered. Investigation is on. One arrested. Team formed to arrest others.’ pic.twitter.com/jVd7lAPe5M

— ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2018