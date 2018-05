अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पाकिस्तान के कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर विवादों के चलते अब अपने स्थान से गायब हो गई है। इसपर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि परिसर में सफाई की जा रही है। जिसके चलते जिन्ना की तस्वीर भी हटाई गई है। तस्वीरों को साफ किया जा रहा है, लेकिन किसी तस्वीर हटाया नहीं गया है। मामले में यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी का कहना है कि जिन्ना सहित पांच-छह अन्य लोगों की तस्वीरों को भी हटाया गया है। इनकी सफाई की जा रही है। दूसरी तरफ कथित तौर पर तस्वीर हटाए जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘भारत के मुसलमानों ने जिन्ना को नकार दिया। जिन्ना की विचारधारा और विभाजन को भारत के मुसलमानों ने नकार दिया। हम ऐसी किसी चीज की उपस्थिति (जिन्ना की तस्वीर) के खिलाफ हैं। इसे हटाया जाना चाहिए।’ बता दें कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर होने पर विरोध लगातार तेज होने लगा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की हिंदू युवा वाहिनी ने जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। हिंदू संगठन ने कहा कि दो दिन में तस्वीर नहीं हटाई गई तो वह खुद इसे हटाएंगे। हालांकि अब तस्वीर हटाए जाने पर मामला कुछ शांत होता नजर आ रहा है।

Muslims living in India rejected Jinnah, his ideology and partition. We are against the presence of such a thing (portrait of Jinnah) & it should be removed: Maulana Mehmood Madani, Jamiat Ulama-i-Hind on portrait of Muhammad Ali Jinnah inside campus of Aligarh Muslim university pic.twitter.com/sWhmTeJCvT

