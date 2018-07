साल 2018 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए आयकर विभाग ने सौ किलो सोना और 10 करोड़ रुपये की नगदी जब्त की है। ये बरामदगी लखनऊ की एक फर्म पर छापेमारी करते हुए बरामद की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन लंबी चली छापेमारी में अधिकारियों ने करीब 32 करोड़ रुपये की कीमत का 100 किलो सोना बरामद किया है। आयकर विभाग को जमीन के सौदों से जुड़े कई दस्तावेज और विदेशों में निवेश के सबूत भी मिलते हैं।

समाचार एजेंसी यूएनआई के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखते हुए जानकारियां साझा की हैं। आयकार विभाग ने पुष्टि की है कि उनकी टीम ने लखनऊ और मुंबई में पांच जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लखनऊ के दो कारोबारी भाइयों कन्हैया लाल रस्तोगी और संजय रस्तोगी पर की गई है। ये दोनों भाई फाइनेंस, वेयर हाउस और रियल स्टेट के बड़े कारोबारी हैं। इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करके भारी मात्रा में काला साम्राज्य खड़ा किया है। आयकर विभाग की टीम ने फर्म के लखनऊ के राजा बाजार में स्थित कार्यालय में पहली छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आयकर विभाग के सौ से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।

Lucknow: During raids at two separate locations, Income-tax department seized Rs 1.13 Crore in cash and bullion worth Rs 1.05 Crore and bullion worth Rs 3.6 Crore and Rs 8.08 Crore in cash, earlier today pic.twitter.com/eqEfKYeIcM

— ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2018