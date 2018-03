समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान बीजेपी नेतृत्व पर हमला किया है और उनपर दोहरा मापदंड लगाने का आरोप लगाया है। आजम खान ने कहा कि जो बात सीएम योगी आदित्य नाथ ने कही है अगर वही बात मैं कहता तो मुझे जेल में डाल दिया जाता। दरअसल आजम खान सीएम के उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य नमस्कार और नमाज एक ही चीज है, और जो लोग योग से जुड़े व्यायाम का विरोध कर रहे हैं वे समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। आजम खान ने कहा, ‘ जो बात सीएम आदित्य नाथ ने कही है अगर वही मैं कहता तो मुझे अब तक हथकड़ी लगा दिया जाता।’

सीएम योगी आदित्य नाथ 29 मार्च को यूपी में योग महोत्सव की शुरुआत के दौरान अपने संबोधन में योग का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि सूर्य नमस्कार और योग एक समान है, दोनों की मुद्राएं एक जैसी हैं, लेकिन कुछ ‘भोगी’ नहीं चाहते हैं कि देश में योग का प्रचार प्रसार हो। योगी ने बताया कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के सभी आसन वैसे ही हैं जैसे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इसे करीब लाने की कोशिश नहीं की क्योंकि कुछ लोग योग नहीं भोग में रुचि रखते हैं। उन्होंने सूर्य नमस्कार के विरोधियों पर हमला करते हुए कहा था कि जो लोग सूर्य देवता में धर्म और सम्प्रदाय देखते हैं उन्हें अपनी जिंदगी के बाकी दिन अंधेरे में गुजारने चाहिए या फिर सूर्य की किरणों से बचने के लिए समुद्र में डूब जाना चाहिए।

Had I said what he said, I would have been handcuffed by now: Azam Khan, SP on UP CM Yogi Adityanath comparing Namaz with Surya Namaskar. pic.twitter.com/m7MlttyF4A

— ANI UP (@ANINewsUP) March 30, 2017