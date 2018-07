यूपी के गाजियाबाद की तहसील में उस वक्त हंगामा मच गया, जब अचानक कुछ लोगों ने मौके पर आकर एक युवक और युवती को पीटना शुरू कर दिया। ये दोनों यहां मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आए थे। दोनों को पीटने वाले लोगों का आरोप था कि लड़के ने लव जिहाद के कारण लड़की को फंसाया है। दोनों की चीख—पुकार सुनकर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई लेकिन भीड़ में से किसी ने भी मार खा रहे युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में भीड़ ने युवक का जुलूस भी निकाला। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों को भीड़ से बचाया।

Ghaziabad: Muslim man from Madhya Pradesh beaten at Marriage registrar office allegedly because he went there to marry a Hindu girl from Bijnor. The couple works at a company in Noida. Police took suo-motu cognisance& registered case against 2 known & several unidentified persons pic.twitter.com/wx2W9FNUT0

— ANI UP (@ANINewsUP) July 24, 2018