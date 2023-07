Gyanvapi Controversy: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे दोबारा शुरू होगा या नहीं 28 जुलाई को होगा तय, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Gyanvapi Survey: मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद (Image- Indian Express)

