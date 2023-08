Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में पूजा-अर्चना मामले में आज होगी सुनवाई, आम लोगों भी बन सकेंगे पक्षकार

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी में पूजन की मांग पर मुस्लिम व हिन्दू पक्ष दोनों की तरफ से आम लोगों को भी इसमें पक्षकार बनने का मौका दिया गया है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर (Photo : Indian Express)

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे (Gyanvapi ASI Survey) जारी है। आठवे दिन एएसआई परिसर में तहखाने का सर्वे कर रही है। इसके अलावा पश्चिमी दीवार से लेकर गुंबद का भी बारीकी से सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में पूजा की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आम लोगों को भी पक्षकार बनने का मौका दिया था। कोर्ट ने कहा कि आम लोग भी प्रार्थना पत्र और आपनी आपत्ति दर्ज करी सकते हैं।

Follow us on



instagram

telegram