डॉ. कफील खान को इलाहाबाद HC से जमानत, गोरखपुर में मासूमों की मौत के मामले में हुए थे अरेस्ट

गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में मासूमों की मौत के मामले में डॉ. कफील खान को बुधवार (25 अप्रैल) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बता दें कि यहां के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीते साल अगस्त में ऑक्सीजन की कमी से करीब 60 मासूमों की मौत हो गई थी। वार्ड सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत खान को इसी मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सूबे की राजधानी लखनऊ से दो सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तब उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 308 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। कफील बच्चों की मौत की घटना के बाद फरार थे।

डॉ. कफील पर जिन आरोपों में मामला दर्ज हुआ, उनमें उम्रकैद की सजा का प्रावधान होता है। खान के परिवार ने जमानत को लेकर पिछले सात महीनों में छह अलग-अलग बार याचिकाएं दी थीं। कफील की जमानत को लेकर पूर्व में दी गई याचिका विशेष न्यायाधीश (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के कोर्ट समेत अन्य निचले कोर्ट में खारिज कर दी गई थीं। ऐसे में, उनके परिजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

