ईद पर 100 लड़कों से मिली थी गले, अब इस्लाम के नाम पर किया जा रहा परेशान

ईद के मौके पर लड़कों से गले मिलकर बधाई देने वाली लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि एक लड़की लाइन लगवाकर लड़कों से गले मिल रही है। वह उनसे गले मिलने के बाद ईद मुबारक भी कह रही थी। वीडियो में दिख रही लड़की जिस वक्त लड़कों से गले मिल रही थी। बगल में खड़ी उसकी सहेलियां इस दौरान गिनती कर रहीं थीं। ये वायरल वीडियो मुरादाबाद का था। 100 लड़कों से गले मिलकर ईद की बधाई देने वाली लड़की अब मुसीबत में है। उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं।

वायरल वीडियो में दिख रही लड़की अब खुलकर मीडिया के सामने आ गई है। उसका नाम अलीशा ​मलिक है और वह यूपी के मुरादाबाद में रहती है। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में अलीशा ने कहा,”मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने 100 लोगों के गले लगकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी थी। अब मेरे परिवार को धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं कि कैसे मैंने अपने परिवार और इस्लाम की इज्जत को खराब किया है। मुझे नहीं पता कि कैसे और क्यों ये वीडियो वायरल हुआ है?”

I had no wrong intention. I hugged 100 people to wish them Eid Mubarak. I had not done it for publicity. My family is getting messages about how I have ruined the reputation of the family & religion. I don’t know how & why that video has gone viral: Alisha Malik #Moradabad pic.twitter.com/EJyIulal6L

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2018