उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पूर्व विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पर कांग्रेस नेत्री और पत्नी अर्चना पांडा के साथ मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अर्चना पांडा का आरोप है कि 2 सितंबर को गुड्डू पंडित उनके घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने के बाद उनके साथ मारपीट की। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उनके बाल खींचकर मारपीट की। इसी दौरान घर में मौजूद एक कर्मचारी ने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला जमीन पर गिरी हुई नजर आती है, जबकि एक पुरुष उसके साथ हाथापाई करता दिखाई देता है। वीडियो के दौरान महिला भी झाड़ू से पुरुष पर वार करती हुई नजर आती है। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलती है और गुस्से में चिल्लाती दिखाई देती है।

अर्चना पांडा के मुताबिक, वीडियो उस समय बनाया गया जब घर में मौजूद कर्मचारी ने उनकी चीख-पुकार सुनी। उन्होंने दावा किया कि आरोपी को जब पता चला कि पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही है तो वह पीछे हट गया। इसके बाद वह किसी तरह घर से निकलकर सड़क की ओर गईं और पुलिस को सूचना दी।

अर्चना ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा ने शिकारपुर थाने में शिकायत देकर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह और उनका परिवार उन्हें तथा उनके बेटे को लगातार धमकियां दे रहा है। अर्चना ने अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चौबीसों घंटे महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की मांग भी की है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि अर्चना और गुड्डू पंडित के बीच वैवाहिक विवाद लंबे समय से चल रहा है और तलाक से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। अर्चना का आरोप है कि उन पर इस मामले को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इन आरोपों की अभी अदालत में पुष्टि नहीं हुई है।

दोनों का राजनीतिक कनेक्शन भी चर्चा में

अर्चना पांडा कांग्रेस महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। दोनों का राजनीति में सक्रिय होना इस विवाद को और चर्चा में ला रहा है। अर्चना इससे पहले समाजवादी पार्टी की महिला इकाई में भी पद पर रह चुकी हैं और बुलंदशहर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

गुड्डू पंडित बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर दोबारा विधायक बने। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़कर चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई।

गुड्डू पंडित को पहले भी हो चुकी है सजा

गुड्डू पंडित का नाम इससे पहले भी एक आपराधिक मामले में सामने आ चुका है। 2011 में डिबाई क्षेत्र के एक चुनावी मामले में उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ने के लिए कथित तौर पर धमकाने के आरोप लगे थे। इस मामले में रिकॉर्ड की गई कथित फोन बातचीत को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया था। अक्टूबर 2023 में बुलंदशहर के अनूपशहर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने इस मामले में गुड्डू पंडित को दोषी ठहराते हुए 14 महीने की सजा सुनाई थी।

पुलिस कर रही है मामले की जांच

बुलंदशहर के सीओ सिटी प्रखर पांडेय के मुताबिक, पुलिस को अर्चना पांडा की शिकायत मिली है और सामने आए वीडियो की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपों और वीडियो की जांच के बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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