यहां सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है रावण का मंदिर, फिर सालभर बंद

पूरे देश में बुराई के प्रतीक के तौर पर माने जाने वाले रावण को वियजादशमी के दिन दहन किया जाता है। भगवान राम द्वारा मारे गए रावण को हम बुराई के तौर पर पहचानते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उत्सव भी मनाया जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली दशमी पर रावण का पुतला फूंका जाता है। लेकिन भारत में ही कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां रावण की पूजा होती है। साथ ही शोक भी मनाया जाता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिवाला इलाके में स्थित रावण का मंदिर है। इस मंदिर पड़ोस में ही भगवान शिव जी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग आकर रावण से विद्या और ताकत का आशिर्वाद मांगते हैं। यह मंदिर पूरे साल में सिर्फ विजयादशमी के ही दिन खुलता है। आज के दिन इस मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। यहां के पुजारी ने बताते हैं, मान्यता है कि आज ही के दिन रावण का जन्म हुआ था और मृत्यु भी। हम इस मंदिर को विजयादशमी के दिन ही खोलते हैं। रावण का पुतला फूंकने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है।

Devotees visit a Ravan Temple in Kanpur on #Dussehra. Temple Priest says,"It is believed that today is the birth as well as the death anniversary of Ravan. We open this Temple only for a day, it is will be locked in the evening after we burn an effigy of Ravan." pic.twitter.com/PKPJQlg6oR

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2018