उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडम्बा इलाके में चल अवैध फैक्ट्री की मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद से फैक्ट्री का मालिक फरार है। घटना के बाद नाराज लोंगों ने आकाश यादव का शव रोड़ पर रख जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने लोगों को शांत करा जाम खुलवाया। इस घटना के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मृतक मजदूर आकाश की मां इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाती हैं।

कुर्सी रोड़ स्थित गुडम्बा इलाके में हुई यह घटना शुक्रवार की है। जहां बक्शी का तालाब निवासी आकाश और उसका भाई पिन्टू अजय गुप्ता की प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों भाई गुरुवार रात को भी फैक्ट्री में काम करने आए थे। लेकिन शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे आकाश मशीन में दब गया और उसकी मौत हो गई।

भाई की मौत के बाद पिंटू ने बताया कि, बीते चार दिनों से फैक्ट्री की मशीन सही से नहीं चल रही थीं। मशीनों के खराब होनी की जानकारी मालिक को दी गई थी। लेकिन वह काम करवाता रहा। भाई की मौत के लिए पिंटू ने फैक्ट्री मालिक अजय गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया है। पिंटू ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस नहीं था, इस वजह से यहां रात में काम होता है।

इसके बाद आकाश की मां लज्जावती बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने गुडम्बा थाने पहुंची थीं। इस दौरान इंस्पेक्टर गुड़म्बा तेज प्रकाश सिंह कुर्सी पर बैठे थे। आकाश की मां इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाईं। इतना ही नहीं, लज्जावती ने इंस्पेक्टर के पैरों में सिर तक रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इंस्पेक्टर गुडम्बा कुर्सी पर बैठे रहे और लज्जावती को सांत्वना तक देने की जहमत भी नहीं उठाते। इसी घटना का वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद किसान नेता शकील अहमद व उनके समर्थकों ने मौके पर पहुंच प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

This video is testimony of the ordeal a common man has to undergo to register an FIR at police station. The elderly woman is literally begging inspector at Lucknow’s Gudamba PS and later falls on insp’s feet to register an FIR in the death of her son. pic.twitter.com/PBL8Y8XJiq

— Piyush Rai | ‏‎پیوش رائے (@Benarasiyaa) January 19, 2019