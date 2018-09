यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस की गोली का शिकार बने विवेक तिवारी की बेटी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक तिवारी की बड़ी बेटी प्रियांशी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी मां के ऊपर मांगों को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है।

विवेक तिवारी की बड़ी बेटी प्रियांशी अभी कक्षा 7 में पढ़ती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियांशी ने उन्हें बताया कि लखनऊ के डीएम और एसएसपी घर आए थे। वे मम्मी पर चिल्ला रहे थे और चुप रहने के लिए कह रहे थे। हमारे परिवार ने एक करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। अधिकारी उसे भी नहीं मान रहे हैं।

Vivek Tiwari’s daughter claims DM and SSP pressuring her mother to withdraw her demands. #VivekTiwari #FakeEncounter https://t.co/6SI6XLjbJV

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) September 29, 2018