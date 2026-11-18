उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व की चर्चा अक्सर कांशीराम, मायावती और बहुजन आंदोलन से शुरू होती है। लेकिन इस राजनीतिक चेतना की जड़ें इससे कई दशक पहले तक जाती हैं। बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में स्वामी अछूतानंद हरिहर और उनके साथियों ने दलित समाज को अपनी अलग पहचान, अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर संगठित करना शुरू कर दिया था।

उनका आंदोलन केवल सभाओं और भाषणों तक सीमित नहीं था। उसमें जुलूस थे, अखबार थे, छापाखाना था और भजन, गजल, कव्वाली तथा कजरी जैसी लोकविधाओं के जरिए राजनीतिक संदेश आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी थी।

इस आंदोलन का एक ऐसा प्रसंग है, जो मुख्यधारा के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत कम दिखाई देता है। 14 फरवरी 1922 को दिल्ली में स्वामी अछूतानंद के नेतृत्व में करीब 25 हजार दलितों का जुलूस निकला। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार कर रही थी। इसके उलट, अछूतानंद के नेतृत्व में निकला यह जुलूस युवराज के स्वागत के लिए था। लेकिन इस आयोजन को केवल स्वागत जुलूस समझना भूल होगी। इसके पीछे दलित समाज की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और अपने अधिकारों की मांग का सवाल भी था।

जब दिल्ली की सड़कों पर उतरे 25 हजार दलित

प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के विरोध में कांग्रेस ने बहिष्कार का आह्वान किया था। 14 फरवरी 1922 को स्वामी अछूतानंद के नेतृत्व में दलितों का विशाल जुलूस दिल्ली के पुराने किले के आसपास के शिविरों से निकला। यह जुलूस पुरानी दिल्ली और सिविल लाइंस से होता हुआ उत्तर दिल्ली में किबर पास रोड तक पहुंचा। वहां से गुजरते युवराज के काफिले का जुलूस में शामिल लोगों ने स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए।

इतिहासकार रामनारायण एस. रावत के शोध के मुताबिक, इस जुलूस में करीब 25 हजार दलित शामिल थे। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आए किसान तथा मजदूर भी थे। समकालीन अखबारोंपायनियर, ट्रिब्यून और हिंदी दैनिक आज की रिपोर्टों के साथ दिल्ली के तत्कालीन प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी इस जुलूस का उल्लेख मिलता है। शोध में यह भी दर्ज है कि कांग्रेस के कुछ स्वयंसेवकों ने पुरानी दिल्ली में जुलूस को रोकने की कोशिश की थी।

यहां एक बात समझना जरूरी है। यह जुलूस उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में निकला था। लेकिन इसके नेतृत्व में स्वामी अछूतानंद जैसे उत्तर प्रदेश से जुड़े नेता थे और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित किसान-मजदूर भी शामिल हुए थे। इस लिहाज से यह उत्तर भारत में उभर रही दलित राजनीतिक चेतना का एक बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन था।

जब मदारी पासी के नेतृत्व में किसानों ने कहा – तय लगान से एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे

कांग्रेस के बहिष्कार के समानांतर यह आयोजन अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था। स्वामी अछूतानंद और उनके सहयोगियों का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के सवाल और उनकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। अछूतानंद ने इस जुलूस को असहयोग आंदोलन के विरोध में उठाए गए कदम के रूप में भी देखा था। उनका आग्रह था कि देश की आजादी और राजनीतिक बदलाव की चर्चा में जातिगत असमानता तथा दलितों के अधिकारों का प्रश्न पीछे नहीं छूटना चाहिए।

जुलूस से एक दिन पहले छपी थी 28 गीतों की पुस्तिका

इस आयोजन की एक और दिलचस्प कड़ी है। जुलूस से ठीक एक दिन पहले, 13 फरवरी 1922 को स्वामी अछूतानंद, कवि जगतराम जातिया और नेकराम ने हरिहर भजन माला, भाग-दो नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। इसमें 28 गीत थे। इन गीतों के लिए भजन, गजल, खयाल, रसिया और कव्वाली जैसी लोकप्रिय विधाओं का इस्तेमाल किया गया था।

इन रचनाओं में जातिगत ऊंच-नीच, समानता और राजनीतिक अधिकारों की बात थी। इनमें ‘मुल्की-हक’ और ‘ऊंच-नीच’ जैसे शब्दों के जरिए ऐसे विचार सामने रखे गए, जिन्हें आज हम नागरिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता की भाषा में समझते हैं। ‘मुल्की-हक’ के जरिए दलितों के लिए अलग निर्वाचन और विधानसभाओं में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग व्यक्त की जा रही थी।

यहां आंदोलन की एक खास रणनीति दिखाई देती है। राजनीतिक अधिकारों की जटिल बहस को केवल नेताओं और शिक्षित वर्ग तक सीमित रखने के बजाय उसे लोकगीतों की भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जिन गीतों को लोग गा और सुन सकते थे, उन्हीं के जरिए उन्हें अपने अधिकारों और राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में जागरूक किया जा रहा था।

इटावा से शुरू हुई आदि हिंदू महासभा

स्वामी अछूतानंद का जन्म 1879 में हुआ था। उनका मूल नाम हीरालाल था। वे उत्तर भारत में दलित समाज के बीच संगठन, शिक्षा और आत्मसम्मान की चेतना फैलाने में सक्रिय रहे। 1923 में उत्तर प्रदेश के इटावा में कई सौ लोगों की सभा के बीच आदि हिंदू महासभा की स्थापना हुई। स्वामी अछूतानंद और कवि जगतराम जातिया इसके प्रमुख संस्थापकों में थे।

‘आदि हिंदू’ नाम अपने आप में एक वैचारिक घोषणा था। इस आंदोलन के नेता दलित समुदायों को भारत का मूल निवासी बताते हुए एक ऐसी पहचान गढ़ना चाहते थे, जो उन्हें सामाजिक अपमान और जातिगत अधीनता से बाहर निकलने का आत्मविश्वास दे। वे ‘अछूत’ शब्द को भी अपमान के बजाय पवित्रता और अस्पृश्यता के आरोप से मुक्ति के अर्थ में नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे।

पांच लाख किसान दिल्ली में थे, फिर टिकैत ने कहा – चलो, अब घर चलते हैं

1925 में स्वामी अछूतानंद कानपुर चले गए। वहां दलित समाज के कुछ समर्थकों ने उन्हें घर और छापाखाना उपलब्ध कराने में मदद की। इसी के साथ आदि हिंदू महासभा के प्रकाशन कार्य को नया आधार मिला। संगठन के गीत, पुस्तिकाएं और अखबार छपने लगे। इस काम ने आंदोलन को केवल सभाओं तक सीमित रहने से बचाया और उसकी बात अलग-अलग कस्बों तथा बस्तियों तक पहुंचाई।

इलाहाबाद में डॉ. आंबेडकर की मौजूदगी और ‘मुल्की-हक’ का सवाल

दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में आदि हिंदू महासभा का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। 26 से 28 दिसंबर तक चले इस सम्मेलन में अलग-अलग प्रांतों के दलित नेता शामिल हुए। डॉ. भीमराव आंबेडकर की मौजूदगी ने इस आयोजन को विशेष महत्व दिया।

सम्मेलन के पहले दिन दलित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर की सड़कों से होते हुए म्यो हॉल तक जुलूस निकाला। महासभा की अपनी प्रकाशित रिपोर्ट में इस जुलूस में शामिल लोगों की संख्या 25 हजार बताई गई है। हालांकि पुलिस और समकालीन अखबारों की रिपोर्टों में इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिलती। इसलिए इस आंकड़े को महासभा की रिपोर्ट में दर्ज दावा मानकर ही देखना चाहिए।

सम्मेलन का केंद्रीय प्रश्न था – दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरह मिले? ‘मुल्की-हक’ के नाम से रखी गई मांग में अलग निर्वाचन और प्रांतीय विधानसभाओं में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व शामिल था। सम्मेलन में शामिल नेताओं ने इस सवाल पर अपना साझा रुख सामने रखा।

‘मैं उत्तर प्रदेश हूं’ स्तम्भ के अन्य लेख यहां पढ़ें

इस आयोजन की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय थी। इसी समय मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जहां प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व और सीटों के बंटवारे जैसे सवालों पर चर्चा होनी थी। आदि हिंदू महासभा ने अपने सम्मेलन को उसी अवधि में आयोजित कर यह दिखाया कि दलित समाज अपने राजनीतिक भविष्य के सवाल पर अलग से संगठित और मुखर है।

यह केवल किसी दूसरे संगठन के समानांतर सभा करना नहीं था। यह इस बात का ऐलान था कि दलितों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न कोई ऐसा विषय नहीं, जिसे दूसरे राजनीतिक संगठन अपनी सुविधा से तय कर दें। दलित समाज अपनी ओर से अपनी मांगें रखेगा और उनके लिए राजनीतिक दबाव भी बनाएगा।

जब कजरी में गूंजा राजनीतिक अधिकारों का सवाल

आदि हिंदू महासभा की गतिविधियों में गीतों और पुस्तिकाओं की भूमिका लगातार बनी रही। अगस्त 1928 में प्रकाशित आदि हिंदू भजन माला: अछूत भजनावली में ‘मुल्की-हक’ पर एक कजरी शामिल थी। यह कजरी भोजपुरी-हिंदी की लोकभाषा में थी। उसमें विधानसभाओं और परिषदों में प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में भागीदारी और प्रशासनिक पदों पर समुदाय के लोगों की मौजूदगी की मांग रखी गई थी।

आजादी से पहले के उस दौर में जब दलित समाज को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में बराबरी का अवसर मिलना भी कठिन था, तब गीत के माध्यम से अधिकारी, निरीक्षक, क्लर्क और प्रतिनिधि बनने की आकांक्षा व्यक्त करना अपने आप में राजनीतिक हस्तक्षेप था। यह केवल सामाजिक सम्मान की मांग नहीं थी, बल्कि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी का दावा भी था।

इस आंदोलन की एक कम चर्चित शख्सियत शांति बाई थीं। वे स्वामी अछूतानंद की बेटी थीं और महासभा के प्रकाशनों तथा कानपुर से निकलने वाले अछूत अखबार के संपादन से जुड़ी थीं। रामनारायण एस. रावत के शोध के अनुसार, वे महासभा के प्रकाशनों और अखबार की दो संपादकों में से एक थीं। 1928 की एक पुस्तिका में रचनाकार के रूप में भी उनका नाम दर्ज है।

यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस दौर के सामाजिक आंदोलनों का इतिहास अक्सर पुरुष नेताओं और वक्ताओं के इर्द-गिर्द लिखा गया है। शांति बाई की भूमिका बताती है कि आदि हिंदू आंदोलन में महिलाएं भी केवल श्रोता या समर्थक नहीं थीं, बल्कि लेखन, संपादन और वैचारिक प्रसार के काम में भागीदार थीं।

आज की राजनीति और सौ साल पुराना सवाल

उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बहुजन राजनीति ने सत्ता और प्रतिनिधित्व के सवाल को नए स्तर पर पहुंचाया। आज भी यह प्रश्न प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है कि वंचित समुदायों की राजनीतिक आवाज कितनी स्वतंत्र होगी और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी किस रूप में तय होगी।

12 नवंबर 2026 को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने की घोषणा की। गठबंधन ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। इस नए राजनीतिक समीकरण को दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन 1920 के दशक के आदि हिंदू आंदोलन और आज के इस गठबंधन को एक ही राजनीतिक प्रयोग मान लेना इतिहास के साथ जल्दबाजी होगी। दोनों के दौर, परिस्थितियां और राजनीतिक लक्ष्य अलग हैं। उस समय स्वामी अछूतानंद और उनके साथी औपनिवेशिक शासन के बीच दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन और सामाजिक समानता की मांग उठा रहे थे। आज का गठबंधन लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति के भीतर अपनी जगह बनाने की कोशिश है।

चौपालों से मंच तक करीब 900 साल बाद भी कैसे जिंदा है आल्हा-ऊदल की वीरगाथा

फिर भी, दोनों प्रसंगों के बीच एक सवाल की समानता जरूर दिखाई देती है-क्या दलित समाज की राजनीतिक आवाज दूसरे दलों और गठबंधनों के सहारे ही सुनी जाएगी, या वह अपनी शर्तों पर प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का दावा करेगा?

स्वामी अछूतानंद का महत्व इसी सवाल को अपने समय में उठाने में है। उन्होंने दलित समाज को केवल सामाजिक सुधार का विषय नहीं माना, बल्कि उसे राजनीतिक अधिकारों का स्वतंत्र दावेदार समझा। उन्होंने जुलूस निकाला, संगठन बनाया, छापाखाना स्थापित किया और लोकगीतों को राजनीतिक संवाद का माध्यम बनाया। उनकी राजनीति की सबसे उल्लेखनीय बात यही थी कि उसमें अधिकारों की मांग किताबों और सभाओं से निकलकर आम लोगों की भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तक पहुंची।

आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व पर बहस के बीच स्वामी अछूतानंद की यह विरासत याद दिलाती है कि राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कोई नई शुरुआत नहीं है। इसकी एक लंबी, संघर्षपूर्ण और काफी हद तक भुला दी गई कहानी है-जिसकी आवाज कभी दिल्ली की सड़कों पर जुलूस बनकर उठी थी और कभी कजरी की लय में गूंजती थी।