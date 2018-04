कानपुर: बहन के सामने नाबालिग ने पड़ोसी से किया रेप, मामला दबाने के लिए पीड़िता को मां-बाप ने बरहमी से पीटा

देश में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल के दिनों में कई राज्यों से छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप और गैंगरेप के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का है जहां पर 16 वर्षीय एक लड़के ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। 13 वर्षीय बच्ची के साथ जिस समय आरोपी ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया उस वक्त आरोपी की बहन भी वहां मौजूद थी।

वहीं पीड़िता इसकी जानकारी किसी को न दे सके इसके लिए आरोपी के माता-पिता ने पीड़िता की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। कानपुर देहात के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) रतन कांत पांडे ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला शिवली टाउन का है। रविवार को पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहने वाले लड़के ने अपनी बहन के सामने पहले पीड़िता के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर पीड़िता की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके कारण उसे गंभीर चोट आई हैं।

13 year old girl allegedly raped and thrashed in Kanpur Dehat, admitted to hospital in critical condition pic.twitter.com/Vc7ThM9rKF

— ANI UP (@ANINewsUP) April 25, 2018