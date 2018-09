यूपी: मंत्री के विवादित बोल, राम मंदिर जरूर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारा है

यूपी के सहकारिता मंत्री और भाजपा विधायक मुकुट बिहारी वर्मा ने राम मंदिर के निर्माण पर बड़ा बयान दिया है। मुकुट बिहारी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतकर आई है। लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा क्योंकि ये हमारी प्रतिबद्धता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने बयान में मुकुट बिहारी वर्मा ने ये सारी बातें कहीं। मंत्री मुकुट बिहारी ने कहा,”भाजपा सत्ता में विकास के मुद्दे पर आई है लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा क्योंकि ये हमारा संकल्प है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है। न्यायपालिका, प्रशासन, देश के साथ ही राम मंदिर भी हमसे जुड़ा हुआ है।”

BJP has come to power on the issue of development but Ram Mandir will be constructed as it is our determination The matter is in Supreme Court and the SC is ours. The judiciary, administration, the nation as well as the Ram Temple belong to us: Mukut Bihari Verma, BJP MLA pic.twitter.com/jzrNpvreNd

— ANI UP (@ANINewsUP) September 8, 2018