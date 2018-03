हार पर बोले योगी के मंत्री- हमसे बात कर चुनाव लड़ते तो जीत सकती थी बीजेपी

उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर सीट के लिए हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के लिए पार्टी के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी के अति आत्मविश्वास के कारण उपचुनावों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। एएनआई से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, “यह उपचुनाव केवल अति आत्मविश्वास के कारण गंवाया गया है। न तो हमसे यानि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और न ही अपना दल से सलाह ली गई। हमसे बात की जाती तो हम उपचुनाव जीतने में उनकी मदद कर सकते थे।”

वहीं बीजेपी के कुछ नेता इस हार का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के सिर पर फोड़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस हार के पीछे जातिगत समीकरणों की अनदेखी, मंत्रियों द्वारा की गई बयानबाजी और गौहत्या का मुद्दा मुख्य कारण हैं। गोरखपुर और फूलपुर सीट हारने के बाद योगी आदित्य नाथ ने हार की समीक्षा करने की बात कही थी। इसी को लेकर योगी ने गुरुवार को अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था और अफसरों की बैठक बुलवाई थी।

These #Bypolls were lost due to overconfidence, also neither we(Suheldev Bharatiya Samaj Party) nor Apna Dal were consulted,we could have helped them win: OP Rajbhar,UP Minister pic.twitter.com/BD71IZnYRi

— ANI UP (@ANINewsUP) March 16, 2018