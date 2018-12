उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी के बाद सोमवार को हुई हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार ने बताया कि एसएसपी बुलंदशहर कृष्ण बहादुर सिंह को DGP हेडक्वार्टर लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर प्रभाकर चौधरी बुलंदशहर के नए एसएसपी बनाए गए हैं।

इस बीच, शुक्रवार देर रात एडीजी एस बी शिरोडकर की गोपनीय जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने के बाद सरकार ने बुलंदशहर के दो पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। इनमें स्याना के पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा और चिंगरावठी पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेश कुमार शामिल हैं। तीन दिसंबर को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और स्थानीय युवक सुमित की हिंसा में मौत हो गई थी।

मंडल अधिकारी (सीओ) सत्य प्रकाश शर्मा और चिंगरावठी पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेश कुमार को क्षेत्र में सोमवार को हुई घटना को सही समय पर काबू में करने में नाकाम रहने पर स्थानांतरित किया गया है। यह निर्णय अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक एस.बी. शिराडकर द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था।

Sitapur SP Prabhakar Chaudhary has been appointed as SSP Bulandshahr. He replaces Krishna Bahadur Singh who has now been transferred to DGP Headquarters, Lucknow. pic.twitter.com/2IIdjMIN3V

