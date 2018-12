सोमवार को बुलंदशहर में हिंसक भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी ने पुलिस महकमा पर ही बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने पति की मौत में षडयंत्र की आशंका जाहिर की है और पुलिस विभाग की तरफ उंगली उठाई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पति को आराम नहीं दिया जा रहा था और उनकी हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की गयी है।

उन्होंने बताया कि सुबोध सिंह से उनकी बात हत्या वाले दिन आखिरी बार हुई। उन्होंने कहा, “वह (सुबोध सिंह) बोले कि आज मुझे एसएसपी ने काफी परेशान किया है। चार बजे सोते ही उठा दिया। मैं तीन घंटे तक पैदल चला हूं। मेरे पैर बहुत थक गए हैं और मैं आराम से सोना चाहता हूं। इसके बाद मैंने कहा कि लड़के (साथ रहने वाले) से पैर दबावाकर सो जाइए। मैं बाद में बात करूंगी”

