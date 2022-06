उत्तर प्रदेश में आरएसएस कार्यलयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, विदेशों नंबरों से आए व्हाट्सएप मैसेज

Bomb threat to RSS offices in Lucknow and Unnao: यह धमकी संघ से जुड़े डॉ. नीलकंठ मणि पुजारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से अलग- अगल भाषाओं में व्हाट्सएप पर दी गई है।

इस तस्वीर का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (एक्सप्रेस फोटो : रोहित जैन पारस)

