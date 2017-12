उत्तर प्रदेश: सिकन्दरा विधानसभा सीट बीजेपी का कब्जा बरकरार, पीएम ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने सिकन्दरा विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस सीट के उपचुनाव में आज भाजपा ने 11 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक भाजपा के अजीत सिंह पाल ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा की सीमा सचान को 11 हजार 861 मतों से पराजित किया। पाल को 73 हजार 284 जबकि सीमा को 61 हजार 423 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाकर पाण्डेय को 19 हजार 84 वोट ही प्राप्त हुए। यह सीट भाजपा विधायक मथुरा प्रसाद पाल के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। उनका पिछली 22 जुलाई को बीमारी के बाद देहान्त हो गया था। मतगणना के दौरान सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सील टूटी होने का आरोप लगाते हुए मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका इल्जाम था कि जिला प्रशासन ने जान बूझकर सील तोड़ी ताकि भाजपा प्रत्याशी को जिताया जा सके। हालांकि पुलिस अधीक्षक रतन कांत पाण्डेय ने मतगणना के दौरान वोटिंग मशीन की सील टूटे होने के आरोपों को गलत बताया।

My gratitude to the people of Sikandra for once again supporting BJP. Our commitment to serving India’s villages and taking them to new heights of progress is unwavering. I congratulate CM @myogiadityanath Ji and the @BJP4UP Team for their stupendous efforts.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2017