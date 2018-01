बीजेपी सांसद बोले- कासगंज में पाकिस्तानपरस्त लोग आ गए हैं, उन्ही लोगों ने की चंदन की हत्या

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सांप्रदायिक तनाव के बीच भाजपा सांसद विनय कटियार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दो संप्रदाय के बीच हुई झड़प में मारे गए 19 वर्षीय युवक की मृत्यु का आरोपी पाकिस्तानपरस्त लोगों को बताया है। न्यूज चैनल रिपब्लिक से भाजपा सांसद ने कहा कि पाकिस्तानी समर्थकों ने चन्दन को मारा है। वहां कुछ पाकिस्तान शरारती तत्व हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और तिरंगे की उपेक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे ही लोग का हाथ कासगंज हिंसा के पीछे हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि ‘सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकार में यह ऐसी पहली घटना है। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, यूपी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।’ टीवी चैनल ने कासगंज तनाव से जुड़े अन्य सवाल पूछे तो सांसद ने जवाब नहीं दिया।

कासगंज तनाव को लेकर सांसद का जो फुटेज सामने आया है वो इस प्रकार है। ‘कासगंज में जो भी घटना घटित हुई है वह अच्छी नहीं है। यह बहुत दुखद घटना है। कासगंज में इतनी जल्दी तनाव नहीं होता है। वहां हिंदू-मुस्लिम प्यार से रहते हैं। हालांकि वहां पाकिस्तानपरस्त लोग आ गए हैं। वो राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे को ही स्वीकार कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती होने चाहिए। उन लोगों ने हमारे एक कार्यकर्ता को मारा है। उसे गोली से मारा गया है। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है। सरकार सख्त कदम उठा रही है। और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एसआईटी का गठन किया गया है।’

विनय कटियार ने कश्मीर मुद्दे पर भी बात की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकियों के साथ काम नहीं करना चाहिए। हमें यह भी नहीं पता कि जो सोपिया में मारे गए हैं वह नागरिक थे या नहीं। वहां रोज आतंकी घटनाएं हो रही हैं।

People of Jammu & Kashmir should not work with terrorists. We don’t even know if those killed in Shopian were civilians or not. Terrorist incidents are taking place there everyday: Vinay Katiyar pic.twitter.com/hm8QClJLEV

— ANI (@ANI) January 30, 2018