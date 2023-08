चाचा विधायक हैं हमारे! BJP MLA के भतीजे ने दलितों के साथ की मारपीट, पुलिस ने लगाया SC/ST एक्ट

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक का भतीजा सोनू शुक्ला कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर दलित युवकों की जमकर पिटाई कर रहा है।

बीजेपी विधायक के भतीजे पर लगा मारपीट करने का आरोप

उत्तर प्रदेश बलरामपुर में तुलसीपुर से बीजेपी विधायक कैलाश नाश शुक्ला के भतीजे और 12 अन्य लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। आरोप लगा है कि इन लोगों ने कुछ दलित युवको की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की। ये घटना तो कई दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद ही पुलिस द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। वीडियो में क्या दिख रहा? वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक का भतीजा सोनू शुक्ला कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर दलित युवकों की जमकर पिटाई कर रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद विधायक की तरफ दावा किया गया है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके भतीजे की दुकान पर नशे की हालत में घुसे थे और उनकी तरफ से ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। अभी पुलिस इस मामले में किसी भी तरह का बयान देने से बच रही है। पुलिस कर रही मामले की जांच वैसे इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर नेताओं पर और उनके रिश्तेदारों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो भी वायरल रहते हैं। लेकिन इस घटना की तरह उन घटनाओं में भी यही कहा जाता है कि बदनाम करने के इरादे से वीडियो वायरल किए गए। अब इस मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस जांच के बाद साफ हो जाएगा।

