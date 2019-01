उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक साधना सिंह ने विवादित बयान दिया है। विधायक ने एक कार्यक्रम के जरिए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को किन्नर से भी बदतर बताया। उन्होंने बिना नाम लिए मायावती को कलंकित महिला तक कह डाला। भाजपा महिला विधायक ने बसपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, ‘प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ना महिला लगती है और ना पुरुष लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ। एक चीर हरण हुआ द्रोपदी।’ उन्होंने द्रोपदी को स्वाभिमानी महिला बताते हुए कहा कि आज एक महिला ने कुर्सी पाने के लिए सारे सम्मान को बेच दिया। उन्होंने मायावती अपने कार्यक्रम के जरिए मायावती का तिरस्कार करने को कहा।

विधायक ने बसपा प्रमुख पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ‘मायावती नारी जात पर कलंक हैं। जिस महिला इज्जत लुटते-लुटते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बचाई हो अब उस महिला ने सुख सुविधा के लिए, अपने वर्चस्प को बचाने के लिए अपने अपमान को पी लिया। जिस दिन महिला का चीर हरण होगा। जिस महिला का ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी फट जाए वो अगर सत्ता के लिए आगे आती है, वो महिला नाम पर कलंकित है। उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है। क्योंकि वो तो ना नर है और ना महिला है।’

भाजपा विधायक का यह वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शनिवार (19 जनवरी, 2019) को शेयर किया। इसके अलावा वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुआ। मायावती के खिलाफ विवादित बयान पर बसपा ने भी भाजपा विधायक पर पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, ‘उन्होंने (भाजपा विधायक) हमारी पार्टी प्रमुख के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उससे भाजपा का स्तर पता चलता है।’ मिश्रा ने कहा कि बसपा और सपा गठबंधन के बाद भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्हें आगरा और बरेली के पागलखाने में भर्ती किया जाना चाहिए।

#WATCH:BJP MLA Sadhna Singh says about BSP chief Mayawati, “jis din mahila ka blouse, petticoat, saari phat jaaye, wo mahila na satta ke liye aage aati hai. Usko pure desh ki mahila kalankit maanti hai.Wo to kinnar se bhi jyada badtar hai, kyunki wo to na nar hai, na mahila hai.” pic.twitter.com/w3Cdizd8eR

