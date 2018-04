BJP MLA ने शूर्पणखा से की ममता बनर्जी की तुलना, कहा-जम्मू-कश्मीर बन जाएगा बंगाल

उत्तर प्रदेश के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की हालत बिगड़ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिन्दू बंगाल में सुरक्षित नहीं है और इस राज्य की हालत जल्द ही जम्मू-कश्मीर जैसी हो जाएगी। इस बीजेपी नेता ने सीएम ममता बनर्जी को शूर्पणखा कहा। सुरेन्द्र सिंह ने कहा, “ममता बनर्जी शूर्पणखा का रोल निभा रही हैं, लोग गलियों में मारे जा रहे हैं और वह सीएम होने के बावजूद कुछ नहीं कर रही हैं, ऐसे नेता ठीक नहीं हैं, हिन्दू बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, यदि इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो बंगाल जम्मू-कश्मीर जैसी परिस्थिति का सामना करेगा।” इससे पहले 2024 तक भारत के हिन्दू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर चुके सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस तरह जम्मू-कश्मीर से हिन्दुओं को भगा दिया गया वैसे ही पश्चिम बंगाल से हिन्दुओं को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश से आतंकी पश्चिम बंगाल घुस गये हैं और हिन्दुओं को सता रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं और हम बंगाल की धरती से विदेशी तत्वों को हटा देंगे” सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अभी रावण का रोल अदा कर रहा है।

Hindus will be ousted from Bengal just like it happened in J&K. Terrorists from Bangladesh have entered West Bengal & are torturing Hindus. Fortunately we have leader like Modi Ji & we’ll oust all foreign elements from Bengal. Congress is playing role of Ravan: Surendra Singh,BJP pic.twitter.com/9r4TE1AQqo

Mamata Banerjee is playing role of Surpnakha. People are getting killed on streets & she being CM isn’t doing anything about it, such leader isn’t a good one. Hindus are unsafe in Bengal. If nothing is done about it, Bengal will face situation like that in J&K: Surendra Singh,BJP pic.twitter.com/hrJrJvK66i

— ANI UP (@ANINewsUP) April 24, 2018