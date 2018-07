तीन तलाक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली निदा खान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी के खिलाफ बरेली के एक इस्लामिक एनजीओ ने फतवा जारी किया है। विवादास्पद फतवे देने के लिए चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया फैजान-ए-मदीना काउंसिल के प्रमुख मोइन सिद्दीकी नूरी ने कहा है कि जो कोई इन महिलाओं का सिर मुंडन करेगा या फिर इन्हें पत्थरों से मारेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोइन सिद्दीकी ने कहा, “जो कोई भी निदा खान और फरहत नकवी का सिर मुंडन करेगा और भारत से भगा देगा उन्हें हमारा संगठन 11 हजार 786 रुपये का पुरस्कार देगा।” बता दें कि इन दोनों महिलाओं ने एक साथ तीन तलाक और हलाला जैसी इस्लामी प्रथाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है।

फतवे के बाद निदा खान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “हमारे खिलाफ फतवा जारी किया गया है और कहा गया है कि जो कोई भी निदा खान के बाल काट कर लाएगा उसे 11786 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और यदि मैं तीन दिनों के अंदर इस देश को नहीं छोड़ती हूं तो मुझ पर पत्थरों से हमला किया जाएगा।” निदा ने कहा है कि ऐसे फतवे जारी करने वालों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। निदा ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए अप्वाइंटमेंट लूंगी और उनसे इस बारे में अपील करूंगी, वे आज शाहजहांपुर में थे लेकिन मैंने आज तय किया कि खुद की सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे मिलने नहीं जाउंगी।”

A fatwa issued against me says whosoever brings chopped hair of Nida Khan will be rewarded with an amount of Rs.11786 and if I do not leave this country within 3 days, I will be attacked with stones: Nida Khan, triple talaq victim. #Bareilly pic.twitter.com/vCs0RX49MX

These people issuing such fatwas should be stopped. I will take a proper appointment to meet PM Modi and will appeal to him about it. He was in Shahjahanpur today but I decided not to go to meet him due to my own security issues: Nida Khan, triple talaq victim #Bareilly pic.twitter.com/AEO4IpEgzi

