नशे की हालत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में घुसा दी अपनी गाड़ी, दो गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर 77 में एक कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में अज्ञात गाड़ी घुस गई थी। उस गाड़ी ने सुरक्षाकर्मी के एक वाहन में टक्कर मार दी।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। (फोटो सोर्स: ANI)

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 77 में एक कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में अज्ञात गाड़ी घुस गई थी। उस गाड़ी ने सुरक्षाकर्मी के एक वाहन में टक्कर मार दी। पुलिस ने तुरंत मौके से दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि दोनों ही नशे की हालत में थे। अभी के लिए आरोपियों की गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। एडीसीपी नोएडा शक्ति वशिष्ठ ने इस घटना को लेकर विस्तार से बताया है। उनका कहना है कि शुक्रवार रात 10.45 पर जब राज्यपाल अपने कार्यक्रम से वापस दिल्ली की ओर लौट रहे थे, तब सेक्टर 77 में एक काले रंग की स्कॉर्पियों ने काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर मारने के बाद दोनों युवक वहां से भाग नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। दोनों आरोपी गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं और उनसे सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी नेता कि सुरक्षा में इस तरह की चूक देखी गई हो। बड़े से बड़े नेता इस स्थिति से गुजर चुके हैं। पिछले साल तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मामला सामने आया था। किसानों द्वारा बीच रोड पर 20 से 25 मिनट के लिए पीएम के काफिले को रोक दिया गया था।

