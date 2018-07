अब नोएडा के सेक्टर-63 में गिरी बिल्डिंग, एक की मौत, कई घायल

नोएडा के सेक्टर 63 में एक निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं। घटना नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 63 में हुई है। घटना मकान बनाने के लिए बेसमेंट की खुदाई करते वक्त हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। जबकि मकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला कायम किया है।

One dead and three others injured after an under construction building collapsed in Noida Sector 63, earlier today. Investigation underway.

