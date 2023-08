आज नोएडा दौरे पर अमित शाह, इन रास्तों पर निकलने से पहले जान लीजिए ट्रैफिक रूट

अब क्योंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम नोएडा में है, ऐसे में पुलिस द्वारा गुरुवार देर रात को ही एक मीटिंग कर ली गई थी। ट्रैफिक में कुछ जगहों पर डायवर्जन भी किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। (फोटो सोर्स: ANI)

गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा आ रहे हैं। वे ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव में एक सीआरपीएफ कैंप में जाने वाले हैं, इसके अलावा कृभको भवन में भी उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। अब क्योंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम नोएडा में है, ऐसे में पुलिस द्वारा गुरुवार देर रात को ही एक मीटिंग कर ली गई थी। ट्रैफिक में कुछ जगहों पर डायवर्जन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर-37 से न्यू अशोक नगर बॉर्डर , न्यू अशोक नगर बॉर्डर से सेक्टर-37 वाले रास्ते पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहने वाला है। यानी कि अगर आप इन रूट्स से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो या तो 11 बजे से पहले जाएं या फिर दोपहर 3 बजे के बाद। इसके अलावा कुछ समय के लिए नोएडा एक्सप्रेस वे के भी दोनों ही रास्तों पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक के लिए रोका जाएगा।

