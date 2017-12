सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल घायल हो गईं। यह हादसा इलाहाबाद के कोरवां गांव में हुआ। यह हादसा अनुप्रिया पटेल के काफिले की गाड़ियों के आपस में टकराने की वजह से हुआ। केंद्रीय मंत्री के सिर में चोट आई हैं। वह कोरांव के गजनी गांव में एक सभा में जा रही थीं। अनुप्रिया सभा में पीएन सिंह के यहां जा रही थीं। नरेंद्र मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं।

Cars in Union Minister Anupriya Patel’s convoy collided with each other in #Allahabad, Minister sustained minor injuries (File pic) pic.twitter.com/eEYHOF6D73

— ANI UP (@ANINewsUP) December 31, 2017