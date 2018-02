इलाहाबाद नगर निगम अपने एक नोटिस की वजह से हंसी और आलोचना का पात्र बन गया है। दरअसल इलाहाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने हिन्दी की मशहूर कवयित्री महादेवी वर्मा को नोटिस भेजकर उन्हें 48 हजार रुपये बतौर हाउस टैक्स चुकाने को कहा है। हिन्दी साहित्य की अग्रणी कवयित्री महादेवी वर्मा का निधन लगभग 30 साल पहले 11 सितंबर 1987 को ही हो चुका है। उनके गुजरने के इतने लंबे समय बाद आए इस नोटिस को लेकर लोग हैरान हैं। नगर निगम के इस फैसले से साहित्य जगत स्तब्ध है तो निगम के अधिकारी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। बता दें कि इलाहाबाद के अशोक नगर में महादेवी वर्मा का आवास स्थित है। इस आवास में अब उनका दत्तक पुत्र रामजी पाण्डेय का परिवार रहता है। इस आवास पर अब तक 28,172 रुपये का हाउस टैक्स बकाया बताया गया है। इसमें 16 हजार 644 रुपये बतौर बयान जोड़ा गया है। इसके अलावा इस रकम में चालू वर्शा का 3234 रुपये टैक्स और 25 रुपये और जोड़कर नोटिस भेजा गया है।

Allahabad Municipal Corporation has served a notice for not paying house tax to legendary Hindi Litterateur Mahadevi Verma who died thirty years ago. pic.twitter.com/EFQ6pcj1Mu

