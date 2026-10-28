Aalha Udal Anecdotes: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आल्हा-ऊदल की कहानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जानने के लिए आपको इतिहास के किसी ग्रंथ के पन्ने पलटने पड़ें। यहां के गांवों में बरसात के दिनों में आज भी जब चौपालों पर ढोलक बजती है, तो 12वीं सदी का महोबा अपने आप जिंदा हो उठता है।

महोबा के चंदेल राजा परमर्दिदेव (राजा परमाल) के दौर में बनाफर बिरादरी के दो भाई हुए -आल्हा और ऊदल। लोक-स्मृति में वे केवल राजा के सेनापति नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की ढाल माने गए। लेकिन इस गाथा का सबसे दिलचस्प पहलू युद्ध वर्णन नहीं, बल्कि राजदरबार की अंदरूनी राजनीति और भाइयों का स्वाभिमान है।

प्रसंग आता है कि राजा परमाल के साले माहिल की चुगलखोरी के चलते राजा ने आल्हा और ऊदल को महोबा छोड़कर चले जाने का हुक्म दे दिया था। दोनों भाई बिना किसी प्रतिशोध के कन्नौज चले गए और वहां के राजा जयचंद के यहां शरण ली।

जब 1182 ईस्वी में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला किया, तो चंदेल सेना बुरी तरह घिर गई। तब रानी मल्हना ने संदेश भेजकर दोनों भाइयों को वापस बुलाया। ऊदल के मन में देश-निकाले की टीस थी, पर आल्हा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि राजा से नाराजगी हो सकती है, पर अपनी मिट्टी से दगा नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोनों भाइयों ने लौटकर युद्ध की बाजी पलट दी।

इतिहास की कसौटी पर देखें तो इस पूरी गाथा का कोई प्रामाणिक लिखित पन्ना या पुरानी पांडुलिपि आज तक नहीं मिली है। माना जाता है कि परमाल के दरबारी कवि ‘जगनिक’ ने इसे रचा था, जिसे ‘आल्हाखंड’ कहा गया। लेकिन वह लिखित रूप समय के साथ लुप्त हो गया। 1989 में शोधकर्ता लक्ष्मी जी. तिवारी ने अपने अध्ययन में साफ़ लिखा था कि आल्हा का लिखित रूप और मौखिक परंपरा दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इससे बहुत पहले 1923 में जॉर्ज ए. ग्रियर्सन ने भी दर्ज किया था कि 19वीं सदी में अंग्रेज़ों और स्थानीय विद्वानों ने गायकों की याददाश्त के आधार पर इसे बोल-बोलकर किताबों में दर्ज करवाया था। यानी आल्हा कोई बनी-बनाई किताब नहीं है, बल्कि यह सैकड़ों सालों तक लोकगायकों के गले के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँची है।

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इस परंपरा को दर्ज करने की कोशिशें भी बहुत पुरानी हैं। 27 अगस्त 1983 को हमीरपुर जिले के खरेला गाँव में परशुराम शर्मा और सुल्तान सिंह के आल्हा गायन को टेप किया गया था, जो आज भी बुंदेली लोक-साहित्य के अभिलेखों में सुरक्षित है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संग्रह बताते हैं कि यह गाथा सिर्फ़ बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में यह भोजपुरी में भी गाई जाने लगी।

आज समय के साथ आल्हा गाने का तरीका बदला है। चौपालों की जगह अब मंचीय कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं ने ले ली है। लेकिन इस गाथा का असली महत्व इस बात में है कि इसमें इतिहास केवल राजाओं की तारीखों में दर्ज नहीं है, बल्कि आम लोगों की सामूहिक याददाश्त और बोली में आज भी सुरक्षित है।

बनाफर वीरों की पहचान और महोबा से उनका रिश्ता

आल्हा-ऊदल की गाथा में उनकी वीरता के साथ बनाफर पहचान का प्रसंग भी खास महत्व रखता है। लोकपरंपरा में दोनों भाइयों को बनाफर वंश का बताया गया है। उनके जन्म, परिवार और वंश को लेकर अलग-अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। उस दौर के समाज में कुल और वंश की प्रतिष्ठा का अपना महत्व था। आल्हा-ऊदल को भी उनकी बहादुरी के लिए जितना याद किया गया, उतना ही उनकी वंशगत पहचान को लेकर उठने वाले सवालों और तानों का जिक्र भी गाथा में मिलता है।

लेकिन इस कथा में दोनों भाइयों की पहचान उनके कुल तक सीमित नहीं रहती। वे अपने पराक्रम और निष्ठा से अपनी जगह बनाते हैं। युद्ध के मैदान में उनका साहस और राजा के प्रति उनकी वफादारी बार-बार सामने आती है। शायद यही वजह है कि लोकगाथा में उनकी प्रतिष्ठा दरबार की राजनीति से ऊपर दिखाई देती है। उनकी पहचान इस बात से बनती है कि संकट के समय वे क्या करते हैं, न कि इस बात से कि उनके वंश को लेकर कौन क्या कहता है।

महोबा और उसके आसपास के इलाकों में आल्हा-ऊदल का नाम आज भी लिया जाता है, तो उनके साथ एक पूरा दौर याद आता है। चंदेल शासकों का समय, किले, युद्ध और राजदरबार की उठापटक इसी गाथा के सहारे पीढ़ियों तक पहुंची है। हालांकि, लोकगाथा में सुनाई जाने वाली हर घटना को इतिहास का प्रमाणित विवरण नहीं माना जा सकता। समय के साथ ऐसी कथाओं में नए प्रसंग जुड़ते हैं, पुराने प्रसंगों का रूप बदलता है और पात्रों को देखने का नजरिया भी बदलता रहता है।

ऊदल की वीरगति और आल्हा की कथा का मार्मिक मोड़

आल्हा-ऊदल की कहानी में युद्ध और जीत के साथ अपनों को खोने का दुख भी है। लोकगाथा में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल सेना के संघर्ष का वर्णन आता है। इसी सिलसिले में ऊदल की वीरगति का प्रसंग सुनाया जाता है। अलग-अलग गायन परंपराओं में इस घटना का ब्योरा एक जैसा नहीं मिलता, लेकिन ऊदल की मृत्यु कथा का ऐसा मोड़ है, जिसके बाद आल्हा की कहानी का भाव बदल जाता है।

लोकगायन में ऊदल एक ऐसे योद्धा के रूप में सामने आते हैं, जिनकी बहादुरी उम्र की सीमा नहीं मानती। उनमें जोश है, निर्भीकता है और युद्ध में आगे बढ़कर लड़ने का उत्साह है। आल्हा का स्वभाव इसके मुकाबले अधिक गंभीर और अनुभवी योद्धा का है। वह युद्ध की परिस्थितियों को समझता है और अपने छोटे भाई से गहरा लगाव रखता है। दोनों भाइयों के स्वभाव का यही अंतर उनकी कथा को केवल वीरता का आख्यान नहीं रहने देता।

जब आल्हा और ऊदल के युद्ध-प्रसंग गाए जाते हैं, तो सुनने वालों के सामने सिर्फ तलवारों की टकराहट और रणभूमि के दृश्य नहीं होते। उनके बीच का रिश्ता भी उभरता है। ऊदल का उत्साह और आल्हा का अनुभव एक-दूसरे के पूरक लगते हैं। ऐसे में ऊदल की मृत्यु का प्रसंग केवल एक योद्धा के मारे जाने की घटना नहीं रह जाता; वह भाई को खोने की पीड़ा से भी जुड़ जाता है।

गाथा के कुछ प्रचलित रूपों में ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा के क्रोध और प्रतिशोध की बात आती है। कुछ संस्करणों में गुरु गोरखनाथ का प्रसंग भी जुड़ता है, जिसके बाद आल्हा के वैराग्य की कथा सुनाई जाती है। इन घटनाओं के अलग-अलग रूप मिलते हैं, इसलिए उन्हें प्रमाणित इतिहास के बजाय लोकगाथा की परंपरा के भीतर समझना अधिक उचित है। इन प्रसंगों में युद्ध के उन्माद के साथ मोह, क्षमा और त्याग के भाव भी जगह पाते हैं। यही उन्हें महज रणभूमि की कहानी से आगे ले जाते हैं।

आल्हा गायन में ऐसा क्या है जो लोगों को बांधे रखता है?

आल्हा को पढ़ना और किसी गायक के मुंह से सुनना दो अलग अनुभव हैं। लिखित पाठ में शब्द और घटनाएं सामने रहती हैं, लेकिन गायन में आवाज का उतार-चढ़ाव, लय और प्रसंग के मुताबिक बदलता स्वर भी कहानी का हिस्सा बन जाता है। युद्ध का वर्णन आते ही गायन में तेजी आ सकती है, जबकि दुख या बिछोह के प्रसंग में वही आवाज ठहरकर असर पैदा करती है। ढोलक की थाप के साथ गायक जब कथा को आगे बढ़ाता है, तो परिचित कहानी भी नए सिरे से सुनाई देने लगती है।

आल्हा गायन की परंपरा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। इसे सीखने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में कई परिवारों और लोकगायकों की भूमिका रही है। गायक अपने वरिष्ठों से पद और प्रसंग सीखते हैं, उन्हें याद रखते हैं और फिर अपनी आवाज तथा शैली में प्रस्तुत करते हैं। लंबे समय तक चलने वाले गायन में केवल स्मरणशक्ति ही काम नहीं आती; आवाज पर नियंत्रण और कथा के उतार-चढ़ाव को साधने की कला भी चाहिए।

आल्हा ऊदल का किला। (Image Source: Social Media and AI Modified)

हर गायक की प्रस्तुति में कुछ न कुछ फर्क मिल सकता है। कोई युद्ध के वर्णन पर अधिक जोर देता है, तो कोई पात्रों के संवाद और भावनाओं को उभारता है। किसी प्रस्तुति में एक प्रसंग विस्तार पाता है, तो दूसरी में वही प्रसंग संक्षिप्त रह सकता है। इस तरह लोकगायक सिर्फ पुरानी कथा को दोहराने वाले कलाकार नहीं हैं। उनकी प्रस्तुति भी तय करती है कि श्रोता उस कथा को किस रूप में सुनेंगे और याद रखेंगे।

यही कारण है कि आल्हा के लिखित पाठ और उसके मौखिक गायन में हमेशा पूरी समानता नहीं मिलती। किताब में कथा एक निश्चित रूप में दर्ज रहती है, लेकिन गायन के समय अवसर, श्रोताओं की प्रतिक्रिया और गायक की अपनी शैली भी असर डालती है। गांव के मेले में देर रात तक चलने वाली प्रस्तुति और किसी मंचीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया गायन स्वाभाविक रूप से अलग हो सकता है। कथा वही रहती है, पर उसे सुनाने का ढंग बदल जाता है।

लोकगाथा में इतिहास कितना और कल्पना कितनी?

आल्हा-ऊदल की कथा सुनते हुए इतिहास और लोकविश्वास के बीच का फर्क समझना जरूरी है। बारहवीं सदी में महोबा चंदेल शासकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। परमर्दिदेव का शासन और पृथ्वीराज चौहान के साथ चंदेलों का संघर्ष इतिहास की चर्चा में आते हैं। लेकिन लोकगाथा में इन संघर्षों से जुड़े जो संवाद, युद्ध के दृश्य और निजी जीवन के प्रसंग सुनाई देते हैं, उन सबकी पुष्टि समकालीन दस्तावेजों से नहीं होती।

आखिर लोकगाथा किसी राजकीय अभिलेख की तरह तैयार नहीं होती। वह लोगों की स्मृति और सुनने-सुनाने की परंपरा के सहारे आगे बढ़ती है। पीढ़ियों के गुजरने के साथ कुछ प्रसंग जस के तस बने रह सकते हैं, जबकि कुछ में बदलाव आ जाता है। गायक अपने समय के अनुभवों और समाज की धारणाओं के मुताबिक कथा को अलग ढंग से पेश भी कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में पुराने पात्र हर दौर के लोगों के लिए नए अर्थ हासिल करते हैं।

आल्हा-ऊदल की कथा में भी स्थानीय समाज अपनी बहादुरी और स्वाभिमान की छवि देखता आया है। राजा से नाराजगी के बावजूद संकट के समय अपनी भूमि की रक्षा के लिए लौटने का प्रसंग निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना से जुड़ता है। मगर गाथा में सुनाई जाने वाली हर घटना को ठीक उसी रूप में घटित मान लेना उचित नहीं होगा। उसके लिए अलग ऐतिहासिक प्रमाणों की जरूरत है।

इससे लोकगाथा का महत्व कम नहीं होता। किसी कथा का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसमें वर्णित हर घटना इतिहास के दस्तावेजों से मेल खाती है या नहीं। वह यह भी बताती है कि समाज अपने अतीत को किस तरह याद करता है, किन लोगों को वीर मानता है और किन प्रसंगों को अपनी पहचान से जोड़कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। आल्हा-ऊदल की गाथा को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं को साथ देखना होगा।

चौपाल से मंच तक आल्हा का बदलता संसार

बुंदेलखंड में आल्हा का रिश्ता गांवों के मेलों, धार्मिक आयोजनों और सामूहिक बैठकों से पुराना रहा है। ऐसे मौकों पर लोग गायन सुनने के लिए जुटते थे। कई बार कथा रात के लंबे हिस्से तक चलती थी। श्रोता उसके प्रसंगों से पहले से परिचित होते थे, फिर भी उन्हें दोबारा सुनने बैठते थे। वजह सिर्फ कहानी का अगला मोड़ जानना नहीं था। यह भी मायने रखता था कि गायक परिचित घटना को किस अंदाज में सुनाता है और अपनी आवाज से उसमें कितना असर पैदा करता है।

अब आल्हा के सुनने-सुनाने की जगहें बढ़ी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक समारोहों और प्रतियोगिताओं में इसकी प्रस्तुतियां होती हैं। माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग के जरिए गायन को दूर तक पहुंचाना आसान हुआ है। इंटरनेट पर उपलब्ध प्रस्तुतियों ने भी उन लोगों के लिए रास्ता खोला है, जो बुंदेलखंड से दूर रहते हैं, लेकिन इस परंपरा को सुनना चाहते हैं।

हालांकि, मंच पर प्रस्तुति देने की अपनी सीमाएं भी हैं। तय समय में कार्यक्रम पूरा करना हो, तो लंबे प्रसंगों को छोटा करना पड़ सकता है। चौपाल में श्रोताओं के साथ बनता हुआ सहज संवाद मंच पर हमेशा उसी रूप में संभव नहीं होता। फिर भी, इसे केवल परंपरा के कमजोर पड़ने के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। बदलते माध्यमों के सहारे लोकगायन नए श्रोताओं तक भी पहुंच सकता है।

आल्हा-ऊदल की कथा आज भी लोगों को इसलिए अपनी लगती है कि उसमें केवल पुराने युद्धों का ब्योरा नहीं है। उसमें भाइयों का साथ है, स्वाभिमान है, नाराजगी है और अपनों को खोने का दुख भी। ये प्रसंग इतिहास और लोककल्पना के मेल से बने हैं, लेकिन बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन में उनकी जगह वास्तविक है। पीढ़ियों से गाई जाती रही यह कथा उस इलाके की स्मृति का हिस्सा बन चुकी है।

आल्हा की दुनिया किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है। लिखित पाठ कथा को सहेजते हैं, लेकिन उसे हर बार नया जीवन गायक की आवाज और सुनने वालों की मौजूदगी से मिलता है। ढोलक की थाप के साथ जब महोबा के इन वीरों का नाम गूंजता है, तो अतीत सिर्फ बीते समय की बात नहीं रह जाता। वह उस समाज के वर्तमान से भी जुड़ जाता है, जिसने इस गाथा को इतने लंबे समय तक अपने बीच बचाए रखा है।

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बीसवीं सदी की शुरुआत में जब भारत की भाषाओं और बोलियों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने की कोशिश हो रही थी, तब भाषा को केवल शब्दों और व्याकरण के सहारे समझना पर्याप्त नहीं माना गया। किसी बोली को जानने के लिए यह भी जरूरी था कि उसमें लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की कहानियां सुनाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को किन शब्दों में बयान करते हैं। इसी कोशिश में उत्तर भारत की बोलियों के बीच घूमती एक छोटी-सी अवधी कथा भी लिखित रूप में सुरक्षित हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक