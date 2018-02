राम मंदिर के लिए मस्जिद शिफ्ट करने का आइडिया देने वाले मौलाना नदवी को AIMPLB ने किया निष्कासित

अयोध्या के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के रुख पर नरमी के संकेत देने वाले बोर्ड के सदस्य मौलाना सैय्यद सलमान हुसैनी नदवी को निष्कासित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार बोर्ड के अन्य सदस्य कासिम इलियास ने कहा है कि एआईएमपीएलबी अपने पिछले रुख पर कायम है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद भेंट, बेची या स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। चूंकि सलमान सर्वमत स्टैंड के खिलाफ गए हैं इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

Committee announced AIMPLB Board will continue with its old stand that Mosque cannot be gifted, sold or shifted. Because Salman Nadwi has gone against this unanimous stand, he has been expelled: Qasim Ilyas (AIMPLB member) on Salman Nadwi pic.twitter.com/VsU6GmD6e0

