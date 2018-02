बीजेपी सांसद विनय कटियार बोले- ताजमहल मंदिर था हमारा, मुर्दाघर बन गया है

उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड बीजेपी नेता विनय कटियार ने ताजमहल को लेकर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने मांग की है कि ताजमहल को ध्वस्त कर दिया जाए और उसके बगल में बनी मीनारों को ही सिर्फ रहने दिया जाए। विनय कटियार ने कहा कि ताजमहल कभी मंदिर था जो अब मुर्दा घर बन गया है। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से बात करते हुए विनय कटियार ने कहा, “अब वो ताज महोत्सव हो या तेज महोत्सव हो, ताज और तेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, महोत्सव मनाया जा रहा है ये अच्छी बात है लेकिन वो औरंगजेब वाला नहीं है, वो मंदिर था हमारा, और मुर्दाघर बन गया है। एक समय आएगा जो उसके अंदर मुर्दाघर बना है, कोई ना कोई शासक उसको हटाएगा, और केवल मंदिर रहेगा और जो मीनारें बगल में खड़ी हैं, वो भी ऐसे खड़ी रहेंगी , क्या दिक्कत है, किसी ने बनवाया है मीनार तो हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन तेजमहल हमारी धरोहर है, इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।”

Taj Mahal is not the one that existed during the time of Aurangzeb. It was our temple, says Vinay Katiyar, BJP MP #TajHatePolitics pic.twitter.com/bhYNziFy2Y

— TIMES NOW (@TimesNow) February 5, 2018