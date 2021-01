आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोशल मीडिया पर भारती के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वह सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस को धमकी देते नज़र आते हैं। सोमनाथ भारती दो दिन के यूपी दौरे पर आए थे और रायबरेली में रुके थे। यूपी के अस्पतालों और स्कूलों के बारे में विवादित बयान देने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उनके ऊपर स्याही भी फेंक दी गई। सोमनाथ भारती ने पुलिस से कहा, ‘आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। ख्याल रखिएगा आप। पहचान रहा हूं आपको। जो-जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है सबकी वर्दी उतरवाऊंगा। आप हट जाइए यहां से। रास्ता रोक रहे हैं आप हमारा। हम कोई अनपढ़ मंत्री हैं जो यहां खड़े हुए हैं।’

सोमवार को सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी गई और इसके बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नफरत फैलाने और आपराधिक रूप से धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। स्याही की घटना के बाद सोमनाथ भारती ने योगी को धमकी देते हुए कहा, ‘योगी की मौत निश्चित है, उसको अरेस्ट करिए। योगी को बोल दो, यह सब करने से कुछ नहीं होगा।’

Kejriwal is supporting this Gunda

“Somnath Bharti” who is threatening to

K!LL Yogi ji. pic.twitter.com/9dnv6Fgm0M

— प्रिया राठौड (@lokarlorajniti) January 11, 2021