पहले दिल्ली, उसके बाद बुलंदशहर और अब मुजफ्फरनगर में कुछ बेलगाम कांवड़ियों का हुड़दंग जारी है। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 15 से 20 कांवड़ियों का एक समूह एक कार पर हमला करता हुआ और हुड़दंग मचाता हुआ दिख रहा है। वीडियो में कांवड़िये कार का शीशा तोड़ रहे हैं, और उसके अंदर रखे सामान को उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि घटना के वक्त कार में तीन बच्चे भी मौजूद थे। कांवडियों के तोड़फोड़ को देखते हुए बच्चे बुरी तरह डर गये और रोने लगे। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड़ से गुजर रहे अंकुर जैन नाम के एक चश्मदीद ने बताया कि कार में दो शख्स और तीन बच्चे मौजूद थे। कार अचानक से एक कांवरिये से हलकी टकरा गई थी। कुछ ही मिनटों में कांवड़ियों का पूरा हुजुम वहां उमड़ पड़ा. लगभग 20 की संख्या में पहुंचे कांवड़िये ड्राइवर को पीटने लगे और कार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।

घटना के बाद सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनिल कपरवन ने बताया कि पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, लेकिन तब तक कार वहां नहीं थी और कांवड़िये भी गायब हो चुके थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था। इस बावत दोनों पक्षों में किसी ने भी पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मौके पर मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो तुरंत वायरल हो गया। मौके पर अभी शांति व्यवस्था कायम है।

#WATCH: A group of ‘kanwariyas’ vandalized a car in Muzaffarnagar earlier today after it brushed past them on the road. Passengers escaped with minor injuries pic.twitter.com/y4mzKp0rVx

— ANI UP (@ANINewsUP) August 9, 2018