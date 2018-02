यूपी: नीम-हकीम से इलाज पड़ा महंगा, एक गलती की वजह से HIV से संक्रमित हुए 40 लोग

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही गांव के 40 लोग संक्रमित सीरिंज लगने के कारण एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित सीरिंज लगाने का आरोप एक नीम-हकीम पर लगा है जो कि इन लोगों का किसी अन्य बीमारियों को लेकर इलाज कर रहा था। एएनआई के मुताबिक आरोपी ने एक ही सीरिंज को कई बार इस्तेमाल किया जिसके कारण लोगों को एचआईवी हो गया। यह हैरान कर देने वाला मामला उस समय सामने आया था जब नवंबर 2017 में एक एनजीओ ने गांव में हेल्थ कैंप का आयोजन किया था।

रिपोर्ट के अनुसार इस मामले के सामने आने के बाद इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नीम-हकीम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी बीच इलाके के पार्षद सुनील भांगडमौ ने कहा कि अगर ठीक से टेस्ट किए जाएंगे तो कम से कम 500 एचआईवी के मामले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को तुरंत इसका इलाज कराने के लिए कहा गया है। आरोपी ने सभी मरीजों पर एक ही सीरिंज का इस्तेमाल किया है जिसके कारण यह भयंकर बीमारी लोगों को हुई है।

40 positive cases have been found. If proper tests are done, at least 500 cases would come up. It is being told that the people here used to go to a quack for treatment of diseases. He used a single syringe on all of them: Sunil, Bangarmau Councillor pic.twitter.com/YxGDkqJXLX — ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2018

We had set up a health camps where these cases were found to be confirmed. We have received orders & are deciding our further course of action: Pramod Kumar, Medical Superintendent pic.twitter.com/wq77smoazC — ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2018

वहीं इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन ने हेल्थ कैंप लगाए हैं ताकि एचआईवी को फैलने से रोका जा सके। इस पर बात करते हुए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेंडिकल सुप्रींटेंडेंट प्रमोद कुमार ने कहा “जहां पर एचआईवी के मामले सामने आए हैं हमने वहां पर हेल्थ कैंप लगा दिए हैं। हमें इसके प्रशासन से निर्देश मिले हैं और अब हम इससे निपटने की योजना बना रहे हैं।” इसके अलावा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की जांच को लेकर आश्वस्त कराया है। एएनआई से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा “इसकी जांच होगी। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनपर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ितों का इलाज कानपुर मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है।”

It’s being investigated. Action will be taken against culprits & those who practice without license. Since it’s a transit point, HIV carriers are likely to come there. So we’re mapping truck drivers who come there & offer treatment to them: Sidharth Nath Singh, UP Health Minister pic.twitter.com/1d9wapEwiU — ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2018

HIV positive cases were found in medical health camp in #Unnao. We later found out that a person has been giving injections. The accused has been identified & will be arrested soon. Victims are being treated in Kanpur Medical college: Sidharth Nath Singh, UP Health Minister pic.twitter.com/rckDLi79kx — ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2018

