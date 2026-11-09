उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कथित गैंगरेप और बर्बरता का शिकार हुई 17 साल की दलित लड़की ने छह दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लड़की का कथित प्रेमी और उसका बड़ा भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी पड़ोसी गांवों के रहने वाले हैं।

घटना 31 अक्टूबर की शाम की है। फिरोजाबाद जिले में रहने वाली 17 साल की लड़की ने अपने परिवार को बताया था कि वह घर से बाहर शौच के लिए जा रही है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की। उन्होंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला।

अगले दिन यानी 1 नवंबर को गांव के एक व्यक्ति ने उसे घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक, लड़की के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने गैंगरेप किया और उसके साथ मारपीट भी की थी।

गंभीर हालत में लड़की को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आगरा रेफर कर दिया। वहां छह दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन 6 नवंबर को उसकी मौत हो गई।

मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरा भी पकड़ा गया

पुलिस ने इस मामले में लड़की के कथित प्रेमी ऋषि यादव (21) और उसके बड़े भाई जगत यादव (28) को 2 नवंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी थी। वहीं, तीसरे आरोपी और ऋषि के दोस्त आशिक उर्फ शिवांशु (24) को पुलिस ने अगले दिन यानी 3 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के विश्लेषण के आधार पर तीनों आरोपियों की भूमिका सामने आई। तीनों आरोपी पड़ोसी गांवों के रहने वाले हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से ताल्लुक रखते हैं।

छह महीने से लड़की के संपर्क में था मुख्य आरोपी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ऋषि यादव ने बताया कि वह करीब छह महीने से लड़की के संपर्क में था। पुलिस का आरोप है कि 31 अक्टूबर की रात उसने लड़की को मिलने के लिए खेत में बुलाया था, जहां उसके साथ कथित तौर पर रेप किया।

इसके बाद आशिक ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध किया। इस दौरान जगत भी कथित तौर पर मौके पर मौजूद था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने लड़की पर जूतों से हमला किया और उसका गला घोंटने की भी कोशिश की। इसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए।

हालांकि, लड़की के बड़े भाई ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि उसे आरोपियों ने खेत में बुलाया था। उन्होंने बताया कि लड़की घर से खुले में शौच के लिए निकली थी। उनके मुताबिक, परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसी से मिलने जा रही है।

सात भाई-बहनों में सबसे छोटी थी लड़की

पीड़िता का बड़ा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसने बताया कि लड़की सात भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। भाई के मुताबिक, पढ़ाई में उसकी खास रुचि नहीं थी और उसे घर के काम करना पसंद था।

लड़की की मौत के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की। कुछ रिश्तेदारों और स्थानीय संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रवार शाम को गांव में लड़की का अंतिम संस्कार किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस के मुताबिक, लड़की के शव का पोस्टमार्टम आगरा में कराया गया है। हालांकि, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। संबंधित थाने के स्टेशन ऑफिसर ने बताया कि लड़की की गर्दन पर चोट के निशान थे। फिलहाल, तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ट्रैक्टर चलाने समेत छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी।

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