उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ”नंदी” की सुरक्षा में तैनात जिप्सी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग—2 पर पानी से भरे तीन फुट गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार (13 अक्टूबर) रात को जिले के औराई थाना में कटका के पास एक डाइवर्जन पर हुआ।

निजी कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थेः जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त मंत्री की गाड़ी पीछे थी और जब वह वहां पहुंचे तो अपनी कार से घायल पुलिसकर्मियों को पास के एक निजी अस्पताल ले गए । पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने सोमवार ( 14 अक्टूबर) को बताया कि कैबिनेट मंत्री वाराणसी में निजी कार्यक्रम में भाग लेकर देर रात वापस प्रयागराज लौट रहे थे जिनकी सुरक्षा के लिए भदोही पुलिस की गाड़ी तीन पुलिसकर्मियों के साथ पहुंची थी ।

A vehicle in the convoy of state minister Nand Kumar Gupta Nandi met with an accident near Auria today. Few police personnel who were injured have been shifted to hospital for treatment. More details awaited. pic.twitter.com/2RZQYYfKv2

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2019