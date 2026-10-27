उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार लिंक एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी दी गई, मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया, यूपीडा के प्रस्ताव को कैबिनेट ने EPC मोड पर मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, एन चार निए लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए सरकार लगभग 17,542 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार इस 4 नए लिंक प्रोजेक्ट को अगले तीन साल के अंदर पूरा करना चाहती है, इसके लिए तेजी से निर्माण कार्य किया जाएगा।

ये चार लिंक एक्सप्रेसवे कौन-कौन से हैं-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई लगभग 90 किमी के आस-पास होगी। इसे दो पैकेज में बनाए जाना है। इससे गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ के बीच सीधा ही कनेक्शन मिल जाएगा।

दूसरा है आगरा-लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने वाला लिंक- यह लिंक सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बनने के बाद आगरा से सीधा बिहार बॉर्डर तक बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। इसके बनने के बाद पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बीच जो घंटों की दूरी है वो घट जाएगी।

तीसरा है झांसी लिंक एक्सप्रेस वे जो बुंदेलखंड के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, कुल 106 किमी लंबे इस एक्सप्रेसने के भी दो पैकेज होगें। जिसमें झांसी और बुदेलखंडएक्सप्रेसवे सीधा जुड़े जाएगी इससे माल ढुलाई और तेज हो जाएगी।

चौथा है जेवर लिंक एक्सप्रेस जो 74 किमी लंब है, यह जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधा जोड़ेगा। जिससे दिल्ली, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट पहुंचा काफी आसान हो जाएगा।

अधिकारियों का मानना है कि इन चारों लिंक के बनने के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां के हर कोने को एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। इन 4 लिंक एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद सफर काफी आसान हो जाएगा साथ ही इन जिलों के जमीन के दाम, फैक्ट्रियां और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।