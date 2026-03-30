उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक 40 वर्षीय महिला अपने इंस्टाग्राम दोस्त के साथ भाग गई थी। महिला चार बच्चों की मां है। हालांकि बाद में अपने बच्चे और परिवार की भावुक अपील के बाद महिला वापस आ गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि 40 साल की एक महिला जो चार बच्चों की मां है, वह इंस्टाग्राम पर बने एक दोस्त के साथ भाग गई थी लेकिन अपने बच्चों और परिवार की भावुक अपील के बाद घर लौट आई है। यह घटना कैंपियरगंज पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां महिला लगभग दस दिन पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर मनीराम इलाके के अपने 28 साल के प्रेमी के साथ रहने चली गई थी।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

बताया जाता है कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से जुड़े थे और उनकी ऑनलाइन बातचीत धीरे-धीरे एक प्रेम संबंध में बदल गई। महिला के अचानक गायब होने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शुरू में उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वह पिपिगंज इलाके में एक किराए के मकान में कथित प्रेमी के साथ रह रही है।

शनिवार को महिला के पति, बच्चे और अन्य रिश्तेदार उस जगह पहुंचे और उससे घर लौटने की गुहार लगाई। उनकी भावुक अपीलों के बावजूद उसने शुरू में मना कर दिया और अपने साथी के साथ ही रहने की ज़िद की। जानकारी मिलने पर पिपिगंज पुलिस ने दखल दिया और सभी पक्षों को पुलिस थाने ले आई। स्टेशन हाउस ऑफिसर अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में दो घंटे तक मध्यस्थता की गई।

पुलिस ने की मदद

चर्चा के दौरान बच्चों की भावुक अपील और परिवार के सदस्यों के समझाने-बुझाने पर आखिरकार महिला ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। वह घर लौटने को राज़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंप दिया। SHO अरुण कुमार सिंह ने पुष्टि की कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और महिला को उसके परिवार के साथ वापस भेज दिया गया है।

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