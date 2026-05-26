उत्तर प्रदेश में साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। इसमें 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे, जिनका कार्यकाल मंगलवार यानी 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। हालांकि बुधवार से सभी ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इसी साल पंचायत चुनाव होने थे लेकिन माना जा रहा है कि सरकार अब विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव को करवाएगी।

नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे प्रशासक

हालांकि प्रशासक कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। विशेष स्थितियों में निर्णय के प्रस्ताव जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। जैसे ही जिलाधिकारी उस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे, उसके बाद प्रशासक उस काम को कर सकेंगे। प्रशासक की तैनाती अधिकतम 6 महीने के लिए हुई है।

उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक बनाने का निर्णय पहली बार हुआ है। इससे पहले जब समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे, तब हर बार सहायक विकास अधिकारी को ही ग्राम पंचायत का प्रशासक बनाया जाता रहा है। माना जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी सरकार प्रशासक बनाने का निर्णय जल्द ही ले सकती है। सोमवार को योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया।

ग्राम प्रधान संगठन ने किया फैसले का स्वागत

ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी व्यक्त किया। कौशल किशोर ने कहा कि प्रशासक के रूप में प्रधान पूरी मेहनत से काम करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों को घर-घर पहुंचाएंगे। वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अखिलेश सिंह ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा।

ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी सरकार के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि योगी सरकार इसी तरह ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी निर्णय लेगी और विधानसभा चुनाव में ब्लॉक प्रमुख संघ पूरी ताकत से भाजपा का साथ देगा।

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