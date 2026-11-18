उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना है। योगी सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल अगले छह माह के लिए बढ़ाया गया है।

यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी, हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। अब सरकार ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में ही पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के जरिए संचालित किया जाएगा।

हाल ही में यूपी सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय मांगी थी। कोर्ट ने तीन माह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अब माना जा रहा कि राज्य की योगी सरकार या तो हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश

हाईकोर्ट के आदेशानुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पूर्व कराने होंगे, जोकि मौजूदा परिस्थितियों में मुमकिन नहीं लग रहा है। एक तो आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, दूसरे जनगणना, परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकार व्यस्त है।

बढ़ाया है ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी

हालांकि पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके आने और चुनावी तैयारियां पूरी होने में समय लगने के कारण सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। छह माह की अवधि मई 2027 तक रहेगी। साथ ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।

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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ गए हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ गए हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे डासना जेल से रिहा हो गए हैं। इसके बाद वे अपने घर रामपुर के लिए निकल गए। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कार में दिखे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें