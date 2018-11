उत्तरप्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सोमवार की सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर फायर टैंक को लेकर एयरपोर्ट के फायरकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग एयर इंडिया विमान सेवा के काउंटर पर लगी है। इस सम्बंध में एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना हैं कि आग शार्ट सर्किट से लगी है, फिलहाल आग बुझाने के बाद उसकी जांच प्रारम्भ हो गयी है। एयरपोर्ट में आग लगने से कितने का नुकसान हुआ अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

Fire which had broken out at Varanasi Airport earlier today has now been doused. No injuries reported. pic.twitter.com/EYDumPUjze

— ANI UP (@ANINewsUP) November 19, 2018