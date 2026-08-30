Utraula Vidhansabha Chunav: उत्तर प्रदेश की चर्चित उतरौला विधानसभा सीट पर सभी की नजरें 2017 में रहने वाली है। बीजेपी उतरौला विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरौला विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उससे पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था। यह उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जीत नहीं दर्ज की है।

2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब भी उतरौला विधानसभा सीट पर भाजपा ने बाजी मारी थी। उतरौला विधानसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी के रामप्रताप वर्मा विधायक हैं।

2022 में बीजेपी की बड़ी जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में उतरौला विधानसभा सीट से बीजेपी के रामप्रताप वर्मा ने 21000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा के राम प्रताप वर्मा को 87,162 वोट मिले थे जबकि समाजवादी पार्टी के हसीब खान को 65,393 और कांग्रेस के धीरू सिंह को 12,944 वोट मिले थे। इस प्रकार से बीजेपी की 21769 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बीजेपी रामप्रताप वर्मा 87,162 2 समाजवादी पार्टी हसीब खान 65,393 3 कांग्रेस धीरू सिंह 12,944

2017 में बीजेपी ने सपा को हराया

अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के राम प्रताप वर्मा ने 29000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। राम प्रताप वर्मा को 85,240 वोट मिले थे जबकि सपा के आरिफ हाशमी दूसरे नंबर पर थे और उन्हें 56,066 वोट मिले थे। जबकि बसपा के परवेज उमर 44,799 वोट हासिल कर पाए थे। इस प्रकार से बीजेपी उम्मीदवार की 29,174 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बीजेपी राम प्रताप वर्मा 85,240 2 समाजवादी पार्टी आरिफ हाशमी 56066 3 बसपा परवेज उमर 44,799

क्या है जातीय समीकरण?

अगर हम उतरौला विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर कुर्मी और मुसलमान वोटों का दबदबा है। उतरौला विधानसभा सीट पर करीब 60 हजार कुर्मी और 35 हजार मुस्लिम वोटर रहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण-राजपूत भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

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उत्तर प्रदेश की भिनगा विधानसभा सीट श्रावस्ती जिले में पड़ती है और काफी चर्चित सीट है। यह सीट कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। हालांकि 2007 से ही बीजेपी को इस सीट पर जीत की तलाश है। पढ़ें पूरी खबर