यूपी: जेल में बंद कैदियों को किया जा रहा टॉर्चर, सामने आया वीडियो

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जेल में कैदियों को यातनाएं देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विचाराधीन कैदियों को जेलर के कार्यालय में चमड़े के पट्टे से पीटा गया। समाचार चैनल टाइम्स नाउ ने वायरल वीडियो ट्वीट कर दावा किया है कि हमीरपुर के जेलर के कार्यालय में चार विचाराधीन कैदियों को चमड़े के पट्टे से पीटा गया। करीब सवा मिनट के वीडियो में लड़के पीटे जाते हुए तो देखे जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार विचाराधीन कैदियों को जेलर के कार्यालय में पीटे जाने के पीछे का कारण एक और वीडियो का वायरल होना बताया जा रहा है। वीडियो में जेल के भीतर बार बालाओं का अश्लील डांस देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जेल अधीक्षक हरिबख्श सिंह पर आरोप लगा है कि नए साल 1 जनवरी 2018 के मौके पर उन्होंने जेल में बार बालाओं को नाचने के लिए बुलाया था। आरोप है कि जेल में रात भर अश्लील डांस चला था।

बार बालाओं के डांस के दौरान जेल के कैदियों की मौजूदगी की भी बातें कही जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि उन्हीं में से किसी कैदी ने बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो बना लिया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब करीब 6 महीनों में जेल के अंदर का बार बालाओं वाला वीडियो किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद संदिग्ध और विचाराधीन कैदियों पर जेल अधीक्षक का कोप उन पर बेल्ट से पिटाई के रूप में बरस पड़ा। स्थानीय मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर जेल प्रशासन ने बार बालाओं के द्वारा अश्लील डांस किए जाने से इनकार किया और कहा कि जेल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में लड़कों ने ही लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस किया था।

TIMES NOW accesses chilling video of under-trials being tortured in a jail in Uttar Pradesh pic.twitter.com/D3895oH0at

— TIMES NOW (@TimesNow) June 11, 2018