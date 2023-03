उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा, कोल्ड स्टोरेज ढहने से दो की मौत, कई मलबे में दबे

यूपी के संभल में गुरुवार को एक कोल्ड स्टोर की छत ढहने से 20 से अधिक किसान और मजदूर मलबे में दब गए।

संभल हादसा (Express photo by Gajendra Yadav)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गुरुवार (17 मार्च) को ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि गुरुवार शाम तक दस लोगों को बचा लिया गया था और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें अन्य लोगों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। सीएम योगी ने हादसे पर जताया शोक संभल के चंदौसी स्थित इस्लाम नगर रोड पर आलू से भरे कोल्ड स्टोरेज की छत अचानक गिर पड़ी। छत के मलबे और आलू के नीचे, वहां काम कर रहे दर्जनों मजदूरों के दबने की आशंका है। मौके पर जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए घायलों के उचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।

